Перед Новым годом аэропорты не справляются с потоком подарков

Такая ситуация, по словам Фисенко, привела к локальному сбою в обработке грузов в аэропортах. Грузовые авиакомпании, по его словам, не испытывают сложностей с доставкой и за рубеж, и по России: «Сегодня много рейсов делаем в Магадан, куда традиционно везем продукты, а также в Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. В среднем делаем 4-5 рейсов в неделю на Boeing-747». Но дальневосточные аэропорты, по словам Фисенко, действительно испытывают сложности с точки зрения объема принимаемых грузов и скорости его обработки.