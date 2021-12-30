Перед Новым годом аэропорты не справляются с потоком подарков

Перед Новым годом аэропорты не справляются с потоком подарковЛогистические компании жалуются на увеличение сроков доставки до 14 дней
Грузовые мощности российских аэропортов не справляются с объемами доставки, пожаловались «Ведомостям» в логистических компаниях ПЭК, Boxberry, Pony Express и DPD.
В ноябре-декабре объем продаж в российских интернет-магазинах и маркетплейсах вырос в 3-4 раза по сравнению с показателями сентября и октября, отмечает директор бизнес-юнита ПЭК: Easyway Максим Губанов. Из-за этого сроки авиадоставки в отдаленные города России, например в Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток, увеличиваются от 3 до 14 дней. В отсутствие ажиотажа средние сроки – как правило, 1 день, максимум 2, говорит топ-менеджер ПЭК.
По словам руководителя производственного департамента Boxberry Александра Левина, такие проблемы регулярно возникают в аэропорту «Шереметьево». Сейчас посылки могут ждать очереди на регистрацию и осмотр до 24 часов, пояснила директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.
Грузоотправители подтвердили задержки доставки. Последний месяц грузы из Москвы задерживаются, говорит владелица владивостокской сети магазинов «Рыбный островок» Ирина Кузьмина. Компания заказывает из Москвы авиатранспортом скоропортящиеся продукты (сливочное масло, молочные продукты и т. д.). По ее словам, «задержка – один-два дня, иногда больше, но для скоропортящейся продукции это критично». Логистические организации объясняют задержку большим объемом перевозок, что ведет к увеличению затрат на логистику и стоимости продуктов, говорит Кузьмина.
По словам руководителя ПЭК: Express Сергея Гришунина, в 2021 г. в среднем на 20% возросли затраты на авиафрахт и, соответственно, тарифы на отправку в отдаленные регионы. Стоимость доставки из Москвы во Владивосток увеличилась на 35%, с 82 руб. до 111 руб. за 1 кг, в Петропавловск-Камчатский – вдвое, с 148 руб. до 292 руб. за 1 кг, в Магадан – на 5%, с 228 руб. до 238 руб. за 1 кг.
Руководитель отдела развития логистики и взаимоотношений с партнерами Lamoda Никита Лелин говорит, что на тех направлениях, где могут случиться сложности с доставкой, компания временно отключает авиадоставку и использует альтернативные цепочки, чтобы не нарушать сроки.
Но представитель AliExpress Россия уверяет, что повышение авиационного грузопотока «не скажется на доставке заказов с AliExpress». Он напомнил, что в последние несколько лет компания запустила новые грузовые авиарейсы в крупные города России, включая «спецрейс из Гонконга для доставки электроники». «Перед высоким сезоном AliExpress Россия принимает специальные меры для контроля доставки: в этом году партнерская логистика усилена в 4 раза», – говорит собеседник, поясняя, что для доставки зарубежных заказов число грузовых авиарейсов с товарами AliExpress удвоили.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что премиальный сегмент на рыбном рынке оценивается в 250 млрд руб. (на 60% импорт), и для его доставки, как правило, используется авиатранспорт. Четырехкратное увеличение авиатрафика «в незначительной степени способно повлиять на российскую составляющую премиального сегмента», считает он. Но если это будет длиться еще и в течение января, тогда воздействие будет ощутимее, полагает Зверев.
Для обработки грузов и почты в «Шереметьево» действуют два терминала: «Москва Карго» (42 000 кв. м) и «Шереметьево Карго» (28 000 кв. м), но мощности традиционно не справляются в пиковый сезон, уточнил Губанов. Сроки возведения второй очереди «Москва Карго», которая удвоит пропускную способность до 380 000 т в год, сдвинулись. Первый этап строительства начнется в 2022 г., а второй – после 2030 г.
Острая нехватка грузовой инфраструктуры возникла и в аэропорту «Елизово» в Петропавловске-Камчатском, уточняет представитель Boxberry. «Грузовой терминал площадью 3380 кв. м не работает круглосуточно и сотрудники не успевают обработать весь входящий грузопоток за смену, образуются длинные очереди на выдачу грузов», – пояснил он.
По данным Boxberry, в 2020 г. в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск ежедневно отправлялись два рейса из Москвы, а в 2021 г. – только один. В декабре 2020 г. из Москвы в Петропавловск-Камчатский летал борт, который вмещал 100 куб. м коммерческого груза. Сейчас рейс осуществляет самолет с загрузкой в 60 куб. м.
Мощностей не хватает и новосибирскому аэропорту «Толмачево», заметил представитель ПЭК. Ожидание места на терминале может длиться от 6 до 24 часов.
Директор департамента международного развития логистической компании Pony Express Денис Чесноков считает, что грузовые терминалы должны находиться в непосредственной близости от аэропортов или на их территории. Качество существующих мощностей оставляет желать лучшего, добавляет он. Аэропорты стремятся сэкономить человеческие ресурсы, а курьерские службы вынуждены маневрировать между тарифами заказчиков и возросшим прессингом со стороны рынка труда, говорит Чесноков.
Представитель аэропорта «Домодедово» сказал «Ведомостям», что в декабре традиционно увеличивается объем грузов и в «Домодедово» грузопоток вырос на 30% по сравнению с ноябрем. «Воздушная гавань работает в штатном режиме и справляется с объемом грузооборота», – утверждает он.
По словам представителя холдинга «Аэропорты регионов», скоропортящийся груз выдается в первую очередь в течение нескольких часов после прибытия рейса, а грузы курьерских служб – в этот же день или на следующий. «Для регулирования потока в "Елизово" мы ведем согласование слотов грузовых рейсов с учетом регулярных. Груз улетает и прилетает без задержек», – заявил он. Исключения, по его словам, могут возникать только на рейсах в другие аэропорты Камчатского края, где метеоусловия постоянно вносят корректировки в расписание.
По словам гендиректора грузовой авиакомпании AirBridgeCargo (входит в «Волга Днепр») Дениса Фисенко, сейчас перевозку усложнил омикрон-штамм коронавируса. «Пассажирские компании, которые также осуществляют перевозки грузов, вынуждены были отменять рейсы из-за ограничений, которые вводили власти стран Европы, Китая и США. В ноябре-декабре из-за этого в аэропортах московского авиаузла скопилось много транзитных грузов, который пассажирские перевозчики просто не успели вывезти. А грузовые авиакомпании не были вовремя законтрактованы на его вывоз», – пояснил он «Ведомостям».
Такая ситуация, по словам Фисенко, привела к локальному сбою в обработке грузов в аэропортах. Грузовые авиакомпании, по его словам, не испытывают сложностей с доставкой и за рубеж, и по России: «Сегодня много рейсов делаем в Магадан, куда традиционно везем продукты, а также в Южно-Сахалинск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. В среднем делаем 4-5 рейсов в неделю на Boeing-747». Но дальневосточные аэропорты, по словам Фисенко, действительно испытывают сложности с точки зрения объема принимаемых грузов и скорости его обработки.
Эксперты говорят, что пиковый спрос на авиадоставку грузов исторически приходится на IV квартал и связан с сезонными распродажами, Рождеством и Новым годом, но в 2021 г. он обострился.
«Колоссальные проблемы возникли на морском транспорте, где увеличились сроки погрузки-разгрузки контейнеров. Грузоотправители отчасти перенаправили потоки на другие виды транспорта, но и там тоже немало проблем. К примеру, на российско-китайской границе закрывалось несколько пунктов пропуска, что привело к возникновению огромных очередей», – напомнил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова говорит, что ситуация обостряется за счет рост спроса на авиатранспорт вследствие увеличения оборота электронной торговли и роста цен на альтернативные виды перевозок при ухудшении их доступности. По данным НРА, с 2020 г. в декабре грузоперевозки достигают максимального значения за год (в 2018 и 2019 гг. – в ноябре). В 2020 г. месячный максимум грузопотока российских авиакомпаний в декабре достиг 128 700 т, что составляет 11% от годового показателя (в 2018 и 2019 гг. – 9%). Авиационные грузоперевозки российских авиакомпаний в декабре могут достигнуть порядка 155 000 – 160 000 т, за год – 1,49 млн т», – сказала Юрова.
Пантелеев считает, что переход авиагрузов на другие виды транспорта зачастую невозможен или нецелесообразен. «У скоропорта есть определенный срок доставки. Почтовые отправления, посылки интернет-торговли тоже зачастую имеют заявленный срок доставки, выдержать который можно только при использовании воздушной перевозки», – говорит он.
В целом, по мнению экспертов, простого решения у проблемы нет. «Конечно, по мере роста цен на доставку может наступить такой момент, когда авиакомпаниям станет более выгодно везти груз, нежели пассажиров. Но груз, как правило, летит в одну сторону, поэтому порог экономической целесообразности будет высок, ведь обратно самолет полетит с загрузкой, далекой от оптимальной», – отмечает Пантелеев. Мощности аэропортов также трудно увеличить в сжатые сроки, так как даже если есть достаточное количество средств механизации, зачастую не хватает персонала, считает эксперт.
В «Аэрофлоте» и S7 на запросы «Ведомостей» не ответили. Также поступили в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Пулково», «Жуковском», в холдинге «Новапорт» (управляет 21 аэропортом).