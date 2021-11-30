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Социально значимые грузы могут получить приоритет в портах

Это может принести стивидорам многомиллионные убытки, опасаются участники рынка
Ксения Потаева
Социально значимые грузы могут получить приоритет в портах / Евгений Разумный / Ведомости

Минтранс 29 ноября направил в правительство предложение внести поправку в статью 31 ФЗ (об условиях предоставления во владение и пользование госимущества морских портов) о морских портах. Поправка обяжет стивидоров приоритетно обрабатывать социально значимые грузы, заявил министр Виталий Савельев в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами. Это связано с тем, что работа экспедиторских и стивидорных компаний находится вне зоны ответственности и контроля морских властей РФ, пояснил Савельев. По его словам, внедрение поправки будет происходить в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом.

Администрации морских портов будут наделены функциями мониторинга нахождения и движения грузов, а операторы «будут обязаны информировать их о поступлении и убытии таких грузов«, заявил министр транспорта. Для обеспечения бесперебойных поставок грузов в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Арктической зоны планируется внести изменения в Кодекс торгового мореплавания, добавил он. «Мы обяжем линейных морских перевозчиков обеспечивать приоритетную перевозку социально значимых грузов по заявкам субъектов РФ», – сказал Савельев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных