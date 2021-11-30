Социально значимые грузы могут получить приоритет в портах

Социально значимые грузы могут получить приоритет в портахЭто может принести стивидорам многомиллионные убытки, опасаются участники рынка
Минтранс 29 ноября направил в правительство предложение внести поправку в статью 31 ФЗ (об условиях предоставления во владение и пользование госимущества морских портов) о морских портах. Поправка обяжет стивидоров приоритетно обрабатывать социально значимые грузы, заявил министр Виталий Савельев в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами. Это связано с тем, что работа экспедиторских и стивидорных компаний находится вне зоны ответственности и контроля морских властей РФ, пояснил Савельев. По его словам, внедрение поправки будет происходить в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом.
Администрации морских портов будут наделены функциями мониторинга нахождения и движения грузов, а операторы «будут обязаны информировать их о поступлении и убытии таких грузов«, заявил министр транспорта. Для обеспечения бесперебойных поставок грузов в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Арктической зоны планируется внести изменения в Кодекс торгового мореплавания, добавил он. «Мы обяжем линейных морских перевозчиков обеспечивать приоритетную перевозку социально значимых грузов по заявкам субъектов РФ», – сказал Савельев.