Социально значимые грузы могут получить приоритет в портах

Минтранс 29 ноября направил в правительство предложение внести поправку в статью 31 ФЗ (об условиях предоставления во владение и пользование госимущества морских портов) о морских портах. Поправка обяжет стивидоров приоритетно обрабатывать социально значимые грузы, заявил министр Виталий Савельев в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами. Это связано с тем, что работа экспедиторских и стивидорных компаний находится вне зоны ответственности и контроля морских властей РФ, пояснил Савельев. По его словам, внедрение поправки будет происходить в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом.