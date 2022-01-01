Власти Франции обяжут детей с шести лет носить маски
В связи с ростом числа заболевших коронавирусом до 200 000 человек в сутки власти Франции с 3 января обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Ранее это требование должны были соблюдать взрослые и дети старше 11 лет.
О новом ужесточении ограничений говорится в постановлении правительства, размещенном на портале документов кабинета министров. Согласно документу, детям придется надевать маски в общественных учреждениях, ресторанах, в транспорте, на спортплощадках, крытых рынках, в храмах и на вокзалах.
Ранее городской департамент полиции предупредил об обязанности с 31 декабря носить маски на улице в публичных местах. Меру объяснили достижением уровня заболеваемости, «которого никогда раньше не было» (2000 случаев на 100 000 жителей) и распространением случаев заражения более заразным штаммом COVID-19 омикрон.
За последние сутки коронавирус во Франции обнаружили у 232 000 человек.
Французское правительство в борьбе с «омикроном», вводя ограничения, попытается найти золотую середину между эффективностью ограничительных мер и их умеренностью, так как французы очевидно устали еще от прошлого карантина и даже от действующих мер, говорил ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, жесткие ограничения не в интересах президента Эмманюэля Макрона в канун весенних выборов главы государства. Введя жесткий карантин из-за «омикрона», он рискует получить недовольство граждан.
Количество заболевших COVID-19 бьет рекорды и в США, где к 28 декабря показатель превысил 265 000 человек в сутки, сообщил Институт Джонса Хопкинса. Прежний рекорд в размере 252 000 заболевших был поставлен 11 января 2021 г.