Власти Франции обяжут детей с шести лет носить маски

Французское правительство в борьбе с «омикроном», вводя ограничения, попытается найти золотую середину между эффективностью ограничительных мер и их умеренностью, так как французы очевидно устали еще от прошлого карантина и даже от действующих мер, говорил ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, жесткие ограничения не в интересах президента Эмманюэля Макрона в канун весенних выборов главы государства. Введя жесткий карантин из-за «омикрона», он рискует получить недовольство граждан.