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Общество

Власти Франции обяжут детей с шести лет носить маски

Ведомости

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом до 200 000 человек в сутки власти Франции с 3 января обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Ранее это требование должны были соблюдать взрослые и дети старше 11 лет. 

О новом ужесточении ограничений говорится в постановлении правительства, размещенном на портале документов кабинета министров. Согласно документу, детям придется надевать маски в общественных учреждениях, ресторанах, в транспорте, на спортплощадках, крытых рынках, в храмах и на вокзалах.

Ранее городской департамент полиции предупредил об обязанности с 31 декабря носить маски на улице в публичных местах. Меру объяснили достижением уровня заболеваемости, «которого никогда раньше не было» (2000 случаев на 100 000 жителей) и распространением случаев заражения более заразным штаммом COVID-19 омикрон.  

Ранее по теме: Заболеваемость COVID-19 бьет рекорды в США и Франции

За последние сутки коронавирус во Франции обнаружили у 232 000 человек.

Французское правительство в борьбе с «омикроном», вводя ограничения, попытается найти золотую середину между эффективностью ограничительных мер и их умеренностью, так как французы очевидно устали еще от прошлого карантина и даже от действующих мер, говорил ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, жесткие ограничения не в интересах президента Эмманюэля Макрона в канун весенних выборов главы государства. Введя жесткий карантин из-за «омикрона», он рискует получить недовольство граждан. 

Количество заболевших COVID-19 бьет рекорды и в США, где к 28 декабря показатель превысил 265 000 человек в сутки, сообщил Институт Джонса Хопкинса. Прежний рекорд в размере 252 000 заболевших был поставлен 11 января 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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