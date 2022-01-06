В Роспотребнадзоре рассказали о случае заражения коронавирусом и гриппом

«О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 г. в городе Севастополе у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», — сообщила Руженцова. По ее словам, заражение двумя вирусами одновременно обычно приводит к более тяжелому и длительному течению болезни.