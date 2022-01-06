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В Роспотребнадзоре рассказали о случае заражения коронавирусом и гриппом

Ведомости

Случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом были зарегистрированы в России, в октябре он был зарегистрирован в Севастополе у беременной женщины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 г. в городе Севастополе у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», — сообщила Руженцова. По ее словам, заражение двумя вирусами одновременно обычно приводит к более тяжелому и длительному течению болезни.

Ранее в Северной Македонии сообщили о первом случае одновременного заражения гриппом и коронавирусом – «флуроне». Также такое заболевание было выявлено в Хорватии и Боснии и Герцоговине.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в конце 2022 г. центр планирует провести клинические испытания препарата для профилактики гриппа и коронавируса. Также в России разрабатываются вакцины, которые будут формировать иммунитет одновременно от двух этих вирусов.

Ранее по теме: Чемезов анонсировал появление вакцины от коронавируса и гриппа в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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