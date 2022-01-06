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В России за сутки выявили 15 316 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 15 316 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев третий день подряд. Также за сутки скончались 802 пациента с COVID-19.

За весь период в России выявили 10 601 300 случаев заражения коронавирусом. 9 623 677 пациентов вылечились от COVID-19, 313 817 – скончались.

В Москве за сутки выявили 2357 случаев заражения – показатель превышает уровень в 2000 второй день подряд. 724 пациента за сутки госпитализировали. На ИВЛ находятся 525 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1286 случаев, Московской области – 742, Краснодарском крае – 411, Свердловской области – 390, Челябинской области – 365 случаев.

По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных