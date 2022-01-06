В России за сутки выявили 15 316 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 15 316 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев третий день подряд. Также за сутки скончались 802 пациента с COVID-19.
За весь период в России выявили 10 601 300 случаев заражения коронавирусом. 9 623 677 пациентов вылечились от COVID-19, 313 817 – скончались.
В Москве за сутки выявили 2357 случаев заражения – показатель превышает уровень в 2000 второй день подряд. 724 пациента за сутки госпитализировали. На ИВЛ находятся 525 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1286 случаев, Московской области – 742, Краснодарском крае – 411, Свердловской области – 390, Челябинской области – 365 случаев.
По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.