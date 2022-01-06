В Бурятии один человек погиб при сходе снежной лавины

«Не зарегистрированная группа из трех человек предварительно катались на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один предварительно погиб», — говорится в сообщении. Для спасательных работ привлекли 12 спасателей и две единицы техники. Также в готовность к применению привели вертолет Ми-8 МЧС.