В Бурятии один человек погиб при сходе снежной лавины
Один человек пострадал и еще один погиб при сходе снега на «Пике Дружбы» в Бурятии 6 января, сообщило главное управление МЧС региона. Группа из трех туристов не зарегистрировалась перед восхождением.
«Не зарегистрированная группа из трех человек предварительно катались на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один предварительно погиб», — говорится в сообщении. Для спасательных работ привлекли 12 спасателей и две единицы техники. Также в готовность к применению привели вертолет Ми-8 МЧС.
В мае в результате схода лавины на перевале Горелова в Бурятии погибли три туриста – мужчины в возрасте 50, 34 и 19 лет. Еще два человека из группы выжили. Туристы перед восхождением зарегистрировали свой маршрут.