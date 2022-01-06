В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 62,6%
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю вырос с 61,8 до 62,6%, в четырех регионах показатель превысил цель в 80%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла – 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%. Сохраняют лидерство 4 региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%)», — заявила Голикова.
По ее словам, близки к целевому показателю Тыва (78%), Липецкая область (76,7%) и Подмосковье (76,5%). Коллективный иммунитет выше 72% зарегистрирован в Мурманской, Орловской, Калининградской областях, Хакасии, Пензенской, Белгородской и Тюменской областях. При этом в нескольких регионах показатель снизился, потому что жители не сделали вовремя повторные прививки.
За неделю ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшилась в семи регионах: Волгоградской, Липецкой, Пензенской областях, Башкирии, Тыве, Самарской и Смоленской областях. В 24 регионах ситуация ухудшилась за семь дней.
За последние сутки в России зарегистрировали 15 316 случаев заражения коронавирусом. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев третий день подряд и находится на уровне середины июня прошлого года. Также за сутки 802 человека скончались от COVID-19.