В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 62,6%

По ее словам, близки к целевому показателю Тыва (78%), Липецкая область (76,7%) и Подмосковье (76,5%). Коллективный иммунитет выше 72% зарегистрирован в Мурманской, Орловской, Калининградской областях, Хакасии, Пензенской, Белгородской и Тюменской областях. При этом в нескольких регионах показатель снизился, потому что жители не сделали вовремя повторные прививки.