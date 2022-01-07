Газета
Общество

Умер автор «песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский

Ведомости

Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский скончался 7 января после тяжелой болезни, сообщил ТАСС со ссылкой на жену поэта Наталью.

«Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — сообщила она.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 г. в Москве. Он писал сценарии мультфильмов и песни к ним, в том числе «Песенку крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…»). Тимофеевский написал сценарии к мультфильмам «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему веленью» и «Чудесное яблоко».

Тимофеевский стал лауреатом поэтических премий журнала «Дружба народов», литературной премии Союза писателей Москвы «Венец», а также премии журнала «Новый мир» «Антология» за книгу «Краш-тест». Поэт был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Союза писателей Москвы. В 2018 г. Тимофеевскому присудили премию «Писатель XXI века» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Я здесь родился».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных