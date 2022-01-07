Умер автор «песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский
Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский скончался 7 января после тяжелой болезни, сообщил ТАСС со ссылкой на жену поэта Наталью.
«Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — сообщила она.
Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 г. в Москве. Он писал сценарии мультфильмов и песни к ним, в том числе «Песенку крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…»). Тимофеевский написал сценарии к мультфильмам «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему веленью» и «Чудесное яблоко».
Тимофеевский стал лауреатом поэтических премий журнала «Дружба народов», литературной премии Союза писателей Москвы «Венец», а также премии журнала «Новый мир» «Антология» за книгу «Краш-тест». Поэт был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Союза писателей Москвы. В 2018 г. Тимофеевскому присудили премию «Писатель XXI века» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Я здесь родился».