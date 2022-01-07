Умер автор «песенки крокодила Гены» поэт Тимофеевский

Тимофеевский стал лауреатом поэтических премий журнала «Дружба народов», литературной премии Союза писателей Москвы «Венец», а также премии журнала «Новый мир» «Антология» за книгу «Краш-тест». Поэт был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Союза писателей Москвы. В 2018 г. Тимофеевскому присудили премию «Писатель XXI века» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Я здесь родился».