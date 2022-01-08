В Туркмении потушат горящий газовый кратер «Врата ада»

После обнаружения скопления газа советские геологи пробурили в этой местности скважину в 1971 г., однако наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои почвы. Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Ученые надеялись, что газ выгорит в течение нескольких дней, однако с тех пор этого так и не произошло. Кратер стал местной достопримечательностью, а в 2018-м получил официальное название «Сияние Каракумов». К нему организуются экскурсии, которые особенно популярны в темное время суток.