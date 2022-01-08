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В Туркмении потушат горящий газовый кратер «Врата ада»

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер Дарваза на северо-востоке страны, который горит на протяжении уже 50 лет. Об этом сообщает издание Turkmenportal.

Бердымухамедов заявил, что горение кратера негативно сказывается на экологии и на здоровье местных жителей. Кроме того, отметил он, в процессе расходуется природный газ, который может принести значительную прибыль. Президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, привлечь для решения этой проблемы ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов.

Кратер Дарваза, получивший в народе название «Врата ада», расположен в пустыне Каракумы в Дашогузской области Туркменистана, в 270 км от Ашхабада. Он представляет собой провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м на территории массивного месторождения природного газа.

После обнаружения скопления газа советские геологи пробурили в этой местности скважину в 1971 г., однако наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои почвы. Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Ученые надеялись, что газ выгорит в течение нескольких дней, однако с тех пор этого так и не произошло. Кратер стал местной достопримечательностью, а в 2018-м получил официальное название «Сияние Каракумов». К нему организуются экскурсии, которые особенно популярны в темное время суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных