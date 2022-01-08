В Туркмении потушат горящий газовый кратер «Врата ада»
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер Дарваза на северо-востоке страны, который горит на протяжении уже 50 лет. Об этом сообщает издание Turkmenportal.
Бердымухамедов заявил, что горение кратера негативно сказывается на экологии и на здоровье местных жителей. Кроме того, отметил он, в процессе расходуется природный газ, который может принести значительную прибыль. Президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, привлечь для решения этой проблемы ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов.
Кратер Дарваза, получивший в народе название «Врата ада», расположен в пустыне Каракумы в Дашогузской области Туркменистана, в 270 км от Ашхабада. Он представляет собой провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м на территории массивного месторождения природного газа.
После обнаружения скопления газа советские геологи пробурили в этой местности скважину в 1971 г., однако наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои почвы. Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Ученые надеялись, что газ выгорит в течение нескольких дней, однако с тех пор этого так и не произошло. Кратер стал местной достопримечательностью, а в 2018-м получил официальное название «Сияние Каракумов». К нему организуются экскурсии, которые особенно популярны в темное время суток.