В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней выросло на 71% по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 8 января число обнаруженных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 303,19 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения скончались почти 5,48 млн человек.