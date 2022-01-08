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В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 16 568 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это немногим меньше, чем днем ранее — тогда в стране выявили 16 735 случаев. Всего с начала пандемии количество зараженных в стране достигло 10 634 603 человек.

За сутки скончались 796 человек с коронавирусной инфекцией (днем ранее — 787). Смертность по России за весь период составила 315 400 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 пациентов (всего — 9 666 161).

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки – Чукоткский автономный округ (0%), Калмыкия, Тыва и Ненецкий автономный округ (0,03%), а также Республика Алтай (0,05%).

В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней выросло на 71% по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 8 января число обнаруженных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 303,19 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения скончались почти 5,48 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных