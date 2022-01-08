В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 16 568 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это немногим меньше, чем днем ранее — тогда в стране выявили 16 735 случаев. Всего с начала пандемии количество зараженных в стране достигло 10 634 603 человек.
За сутки скончались 796 человек с коронавирусной инфекцией (днем ранее — 787). Смертность по России за весь период составила 315 400 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 449 пациентов (всего — 9 666 161).
Среди субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки – Чукоткский автономный округ (0%), Калмыкия, Тыва и Ненецкий автономный округ (0,03%), а также Республика Алтай (0,05%).
В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней выросло на 71% по сравнению с предыдущей неделей. По состоянию на 8 января число обнаруженных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 303,19 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения скончались почти 5,48 млн человек.