В Румынии ввели штрафы за ношение тканевых масок
В Румынии ношение масок из текстиля в общественных местах будет караться штрафом на сумму до 2500 леев (около $570), сообщил в интервью Digi24 министр внутренних дел страны Лучиан Боде.
«Эксперты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро, а заразность очень высока. В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения», — сказал министр, добавив, что штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие.
Запрет на ношение тканевых масок начал действовать в субботу, 8 января. Решение о том, что они больше не подходят для защиты от коронавируса, принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Во всех закрытых и открытых общественных местах разрешено носить медицинскую защитную маску или FFP2 (респираторы), маска должна прикрывать нос и рот, поясняет телеканал.
Новые ограничения не коснутся детей в возрасте до пяти лет, людей, которые находятся в офисе одни, телеведущих и их гостей при условии соблюдения дистанции 3 метра, а также тех, кто работает в тяжелых условиях или занимается спортом.