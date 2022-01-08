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Общество

В Румынии ввели штрафы за ношение тканевых масок

Ведомости

В Румынии ношение масок из текстиля в общественных местах будет караться штрафом на сумму до 2500 леев (около $570), сообщил в интервью Digi24 министр внутренних дел страны Лучиан Боде.

«Эксперты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро, а заразность очень высока. В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения», — сказал министр, добавив, что штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие.

Запрет на ношение тканевых масок начал действовать в субботу, 8 января. Решение о том, что они больше не подходят для защиты от коронавируса, принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Во всех закрытых и открытых общественных местах разрешено носить медицинскую защитную маску или FFP2 (респираторы), маска должна прикрывать нос и рот, поясняет телеканал.

Новые ограничения не коснутся детей в возрасте до пяти лет, людей, которые находятся в офисе одни, телеведущих и их гостей при условии соблюдения дистанции 3 метра, а также тех, кто работает в тяжелых условиях или занимается спортом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных