В Румынии ввели штрафы за ношение тканевых масок

Запрет на ношение тканевых масок начал действовать в субботу, 8 января. Решение о том, что они больше не подходят для защиты от коронавируса, принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Во всех закрытых и открытых общественных местах разрешено носить медицинскую защитную маску или FFP2 (респираторы), маска должна прикрывать нос и рот, поясняет телеканал.