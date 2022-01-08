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Украина утилизирует более 550 000 доз вакцины AstraZeneca

Ведомости

Минздрав Украины сообщил об утилизации более полумиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые страна получила в качестве гуманитарной помощи. Срок годности вакцины истек, передает ТАСС. 

«По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации», — сообщило ведомство в ответе на запрос агентства РБК-Украина. 

По данным Минздрава, в прошлом году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи из других стран и более 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Украинцы с начала кампании вакцинации получили 28 773 017 доз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных