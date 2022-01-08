Украина утилизирует более 550 000 доз вакцины AstraZeneca

По данным Минздрава, в прошлом году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи из других стран и более 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Украинцы с начала кампании вакцинации получили 28 773 017 доз.