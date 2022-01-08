Украина утилизирует более 550 000 доз вакцины AstraZeneca
Минздрав Украины сообщил об утилизации более полумиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые страна получила в качестве гуманитарной помощи. Срок годности вакцины истек, передает ТАСС.
«По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca, полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации», — сообщило ведомство в ответе на запрос агентства РБК-Украина.
По данным Минздрава, в прошлом году Украина бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи из других стран и более 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Украинцы с начала кампании вакцинации получили 28 773 017 доз.