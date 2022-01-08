Ученые ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «омикрона»

Во время последней волны пандемии умерли 4,5% заболевших, до этого показатель достигал 21%. Кроме того, на лечение при «омикроне» требуется меньше времени. Сейчас пациенты проводят в больнице не больше четырех дней, а ранее этот срок был больше восьми дней. В отделение интенсивной терапии попадало раньше 4,3% заболевших, теперь их доля снизилась до 1%.