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Ученые ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «омикрона»

Ведомости

Новый штамм коронавируса «омикрон» может предвещать окончание пандемии, считают ученые из Южно-Африканской республики, результаты исследования которых опубликованы на сайте South African Medical Research Council, передает Bloomberg.

Вывод об окончании пандемии COVID-19 за счет выявленного в ЮАР штамма «омикрон» ученые сделали после изучения данных пациентов, лечившихся от коронавируса. Так, с появлением «омикрона» в больнице городского округа Цване лечение проходили 466 человек, а до распространения этого варианта заболевания — 3976 пациентов.

Во время последней волны пандемии умерли 4,5% заболевших, до этого показатель достигал  21%. Кроме того, на лечение при «омикроне» требуется меньше времени. Сейчас пациенты проводят в больнице не больше четырех дней, а ранее этот срок был больше восьми дней. В отделение интенсивной терапии попадало раньше 4,3% заболевших, теперь их доля снизилась до 1%.

По словам ученых, с каждой волной люди переносили заболевание все легче. Это говорит о том, что «омикрон»-штамм может предвещать окончание эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую.

22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г. Ранее подобное мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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