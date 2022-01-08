Ученые ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «омикрона»
Новый штамм коронавируса «омикрон» может предвещать окончание пандемии, считают ученые из Южно-Африканской республики, результаты исследования которых опубликованы на сайте South African Medical Research Council, передает Bloomberg.
Вывод об окончании пандемии COVID-19 за счет выявленного в ЮАР штамма «омикрон» ученые сделали после изучения данных пациентов, лечившихся от коронавируса. Так, с появлением «омикрона» в больнице городского округа Цване лечение проходили 466 человек, а до распространения этого варианта заболевания — 3976 пациентов.
Во время последней волны пандемии умерли 4,5% заболевших, до этого показатель достигал 21%. Кроме того, на лечение при «омикроне» требуется меньше времени. Сейчас пациенты проводят в больнице не больше четырех дней, а ранее этот срок был больше восьми дней. В отделение интенсивной терапии попадало раньше 4,3% заболевших, теперь их доля снизилась до 1%.
По словам ученых, с каждой волной люди переносили заболевание все легче. Это говорит о том, что «омикрон»-штамм может предвещать окончание эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую.
22 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г. Ранее подобное мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс.