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СК возбудил дело после гибели девяти человек от отравления спиртом

Ведомости

В Тюмени девять человек умерли после употребления метилового спирта, который продавался как водка с этикеткой «Родники Сибири». Следственные органы СК России по региону возбудили и расследуют уголовное дело, говорится на сайте СК.

Следствие установило, что поддельный алкоголь продавали в двух торговых точках Тюмени с 3 января. В результате употребления спиртосодержащей жидкости погибли девять человек. Сотрудники СК и полиции задержали четверых подозреваемых.

«Проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — рассказали в СК.  

Уголовное дело возбуждено по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлый год было зарегистрировано более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых больше половины привели к смертельному исходу. В 5% случаев отравления зарегистрированы среди несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных