СК возбудил дело после гибели девяти человек от отравления спиртом

Уголовное дело возбуждено по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.