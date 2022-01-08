СК возбудил дело после гибели девяти человек от отравления спиртом
В Тюмени девять человек умерли после употребления метилового спирта, который продавался как водка с этикеткой «Родники Сибири». Следственные органы СК России по региону возбудили и расследуют уголовное дело, говорится на сайте СК.
Следствие установило, что поддельный алкоголь продавали в двух торговых точках Тюмени с 3 января. В результате употребления спиртосодержащей жидкости погибли девять человек. Сотрудники СК и полиции задержали четверых подозреваемых.
«Проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — рассказали в СК.
Уголовное дело возбуждено по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлый год было зарегистрировано более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из которых больше половины привели к смертельному исходу. В 5% случаев отравления зарегистрированы среди несовершеннолетних.