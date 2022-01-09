МВД объяснило отмену отметок в паспорте о браке и детях

Из паспорта убрали графу о личном коде, последняя страница тоже была изменена — на ней теперь содержится информация для владельца. Кроме того, срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет, продлили до 90 дней. С 30 до 90 дней был также увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14 лет. С 1 июля 2022 г. новые паспорта будут оформлять в течение пяти рабочих дней (сейчас этот срок составляет от 10 до 30 дней).