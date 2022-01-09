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Общество

МВД объяснило отмену отметок в паспорте о браке и детях

Ведомости

Необходимость в обязательном проставлении в российском паспорте штампов о регистрации брака и детях отпала из-за цифровизации, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Правила внесения данных в паспорт гражданина России вступили в силу в июле прошлого года. Отметки о заключении и расторжении брака, а также о детях до 14 лет перестали быть обязательными, теперь их проставляют по желанию владельца документа. Отметки о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе также стали добровольными. Обязательными остались только штампы о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Из паспорта убрали графу о личном коде, последняя страница тоже была изменена — на ней теперь содержится информация для владельца. Кроме того, срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет, продлили до 90 дней. С 30 до 90 дней был также увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14 лет. С 1 июля 2022 г. новые паспорта будут оформлять в течение пяти рабочих дней (сейчас этот срок составляет от 10 до 30 дней).

До конца года в Москве, Подмосковье и Татарстане планируют ввести электронные паспорта в виде смарт-карты и мобильного приложения с QR-кодом, в остальных регионах их начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных