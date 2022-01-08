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МВД напомнило о сокращении сроков оформления паспорта с 1 июля до пяти дней

Ведомости

Срок оформления российского паспорта будет сокращен до пяти дней с 1 июля текущего года. Об этом в субботу, 8 января, напомнили в пресс-центре МВД России.

«С 1 июля 2022 г. новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Прошлым летом соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях. Кроме того, срок действия подлежащих замене паспортов будет продлен с 30 до 90 дней. Аналогичным образом будет установлен срок подачи документов на получение паспорта гражданина РФ при достижении 14 лет.

Электронные паспорта граждан РФ также можно будет оформить за пять дней, уточнили в МВД. Документы нового образца планируется начать выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане — до конца 2022 г., в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 г.

Ожидается, что электронный паспорт будет существовать в двух форматах: в виде смарт-карты, которая заменит традиционный бумажный паспорт, и мобильного приложения, которое позволит в отдельных случаях показывать вместо карты специальный QR-код. В МВД ранее сообщали, что на первоначальном этапе количество таких паспортов составит не менее 100 000, при этом выдавать их будут на добровольной основе гражданам с 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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