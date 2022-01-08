МВД напомнило о сокращении сроков оформления паспорта с 1 июля до пяти дней

Ожидается, что электронный паспорт будет существовать в двух форматах: в виде смарт-карты, которая заменит традиционный бумажный паспорт, и мобильного приложения, которое позволит в отдельных случаях показывать вместо карты специальный QR-код. В МВД ранее сообщали, что на первоначальном этапе количество таких паспортов составит не менее 100 000, при этом выдавать их будут на добровольной основе гражданам с 14 лет.