«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Казахстан
«Аэрофлот» возобновляет полеты в Нур-Султан, запланированный на 9 января рейс из Москвы вылетит в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с действующими ограничениями на территории республики вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" запланирован на 4.00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12.05 по местному времени», — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться ежедневно. Пассажирам, которые не оформили возврат на ранее отмененные рейсы, необходимо связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования.
Продажа билетов на рейсы в Казахстан и обратно при этом приостановлена до 20 января из России и до 21 января — из Казахстана, напомнили в «Аэрофлоте». Это необходимо, чтобы улететь могли пассажиры ранее отмененных рейсов.
Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно.
Россиян вывозят рейсами Минобороны, в российском МИДе говорили о сотнях запросов желающих уехать из страны. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.