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«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Казахстан

Ведомости

«Аэрофлот» возобновляет полеты в Нур-Султан, запланированный на 9 января рейс из Москвы вылетит в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

«В связи с действующими ограничениями на территории республики вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" запланирован на 4.00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12.05 по местному времени», — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться ежедневно. Пассажирам, которые не оформили возврат на ранее отмененные рейсы, необходимо связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования.

Продажа билетов на рейсы в Казахстан и обратно при этом приостановлена до 20 января из России и до 21 января — из Казахстана, напомнили в «Аэрофлоте». Это необходимо, чтобы улететь могли пассажиры ранее отмененных рейсов.

«Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января. «Аэрофлот» находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок», — рассказали в пресс-службе компании.

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Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно.

Россиян вывозят рейсами Минобороны, в российском МИДе говорили о сотнях запросов желающих уехать из страны. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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