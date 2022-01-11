ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов за подготовку терактов

Как заявили в пресс-службе, речь идет о жителе Тверской области 2003 года рождения. По данным ведомства, молодой человек «вел пропаганду идеологии массовых убийств, участвовал в вовлечении в «МКУ» новых членов, а также готовился к совершению террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры». Сотрудники спецслужб изъяли у него предметы и документы организации, в том числе инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Задержанный уже дал признательные показания, его заключили под стражу и предъявили обвинения по статьям об участие в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту.