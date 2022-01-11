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ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов за подготовку терактов

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Тверской области сторонника неонацистской украинской группировки «МКУ», который вел подготовку терактов в транспорте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как заявили в пресс-службе, речь идет о жителе Тверской области 2003 года рождения. По данным ведомства, молодой человек «вел пропаганду идеологии массовых убийств, участвовал в вовлечении в «МКУ» новых членов, а также готовился к совершению террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры». Сотрудники спецслужб изъяли у него предметы и документы организации, в том числе инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Задержанный уже дал признательные показания, его заключили под стражу и предъявили обвинения по статьям об участие в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту.

В ведомстве отметили, что молодой человек напрямую связан с лидером группировки — гражданином Украины Егором Красновым. Они, по данным следствия, вели переписку в мессенджере «Telegram». Задержанный подтвердил, что Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. По словам молодого человека, целью этих терактов было устрашение населения.

17 декабря ФСБ задержала в Ростовской области сторонника «МКУ» 1979 года рождения, который готовил нападение на журналиста и действовал под руководством Краснова. 13 декабря ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным ФСБ, создатель группировки — гражданин Украины 2000 года рождения, который объявлен в международный розыск и действует «под покровительством украинских спецслужб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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