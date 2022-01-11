ФСБ сообщила о задержании сторонника украинских радикалов за подготовку терактов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Тверской области сторонника неонацистской украинской группировки «МКУ», который вел подготовку терактов в транспорте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Как заявили в пресс-службе, речь идет о жителе Тверской области 2003 года рождения. По данным ведомства, молодой человек «вел пропаганду идеологии массовых убийств, участвовал в вовлечении в «МКУ» новых членов, а также готовился к совершению террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры». Сотрудники спецслужб изъяли у него предметы и документы организации, в том числе инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Задержанный уже дал признательные показания, его заключили под стражу и предъявили обвинения по статьям об участие в экстремистском сообществе и подготовке к террористическому акту.
В ведомстве отметили, что молодой человек напрямую связан с лидером группировки — гражданином Украины Егором Красновым. Они, по данным следствия, вели переписку в мессенджере «Telegram». Задержанный подтвердил, что Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России. По словам молодого человека, целью этих терактов было устрашение населения.
17 декабря ФСБ задержала в Ростовской области сторонника «МКУ» 1979 года рождения, который готовил нападение на журналиста и действовал под руководством Краснова. 13 декабря ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным ФСБ, создатель группировки — гражданин Украины 2000 года рождения, который объявлен в международный розыск и действует «под покровительством украинских спецслужб».