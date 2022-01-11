Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну

В декабре СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна, также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной. Третье уголовное дело против экс-мэра Томска завели в середине января текущего года по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).