Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну
Прокуратура Томской области обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, который был приговорен к двум годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе прений обвинение просило приговорить Кляйна к пяти годам тюрьмы.
«Обвинение не согласно с чрезмерной мягкостью приговора и отдельными выводами суда», — заявили в пресс-службе. Ранее адвокаты Кляйна также обжаловали приговор – защита настаивает на невиновности Кляйна.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 г. по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2016 г. политик ввел в заблуждение томского предпринимателя. Он подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого компания «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Сумма ущерба предпринимателю составила более 1 млн руб.
В декабре СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна, также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной. Третье уголовное дело против экс-мэра Томска завели в середине января текущего года по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
Кляйн в последнем слове попросил суд признать его невиновным. По его словам, его невиновность доказывают показания многих свидетелей, а заведенные в отношении него дела он считает сфабрикованными, писал ТАСС.