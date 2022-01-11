Мурашко заявил о кратном снижении темпов вакцинации в праздники

Около 760 000 россиян прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса в новогодние праздники, что в разы меньше, чем до Нового года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».