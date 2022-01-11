Мурашко заявил о кратном снижении темпов вакцинации в праздники
Около 760 000 россиян прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса в новогодние праздники, что в разы меньше, чем до Нового года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В новогодние праздники вакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 000 человек – это 70 000 в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели объемы вакцинации в разы больше», — заявил Мурашко. Он призвал людей и работодателей позаботиться о прохождении вакцинации.
По словам министра, сейчас нет технических препятствий для повышения охвата вакцинацией: в России достаточно вакцин и пунктов вакцинации, стабильно работает электронная запись на прививки. Мурашко добавил, что почти 11 млн россиян ревакцинировались «Спутником лайт», среди людей старше 60 лет повторные прививки сделали 53%.
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.