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Общество

Мурашко заявил о кратном снижении темпов вакцинации в праздники

Ведомости

Около 760 000 россиян прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса в новогодние праздники, что в разы меньше, чем до Нового года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В новогодние праздники вакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 000 человек – это 70 000 в сутки. Мы в рабочие дни до Нового года имели объемы вакцинации в разы больше», — заявил Мурашко. Он призвал людей и работодателей позаботиться о прохождении вакцинации.

По словам министра, сейчас нет технических препятствий для повышения охвата вакцинацией: в России достаточно вакцин и пунктов вакцинации, стабильно работает электронная запись на прививки. Мурашко добавил, что почти 11 млн россиян ревакцинировались «Спутником лайт», среди людей старше 60 лет повторные прививки сделали 53%.

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных