Гинцбург назвал долю зараженных омикроном среди заболевших COVID-19 в Москве

«Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма омикрон», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).