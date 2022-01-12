Гинцбург назвал долю зараженных омикроном среди заболевших COVID-19 в Москве
Доля омикрона среди зараженных коронавирусом в Москве на начало текущей недели достигала 30%, заявил в эфире канала «Россия 24» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма омикрон», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
Гинцбург уточнил, что вытеснит ли омикрон дельту, станет ясно в ближайшее время.
За последние сутки коронавирус выявили у 4008 жителей Москвы, а днем ранее — у 4635. Этот показатель стал рекордным с 12 ноября прошлого года. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 2 064 467 жителей столицы. Из них 1 896 693 выздоровели, 37 599 умерли.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 55%. Инфекция за это время подтвердилась более чем у 15 млн жителей планеты. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. На фоне быстрого распространения омикрона вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности роста заболеваемости коронавирусом в России.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом данный вариант реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.