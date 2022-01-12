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Роспотребнадзор назвал срок выявления штамма омикрон с помощью ПЦР-теста

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ПЦР-тест может показать положительный результат спустя 1–6 дней после заражения штаммом коронавируса омикрон, рассказали эксперты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора.

«Как правило, тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1–6 дней после заражения», — сообщили специалисты «Российской газете».

По данным экспертов, в среднем симптомы COVID-19 проявляются у человека с омикроном спустя 3–6 дней после заражения. Однако признаки болезни могут возникнуть уже на следующий день, так как новый штамм распространяется быстрее предыдущих, отметили в центре им. Габричевского.

Ранее сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о неизбежности роста заболеваемости коронавирусом в стране на фоне распространения в мире штамма омикрон. Президент Владимир Путин сказал, что у правительства есть «пара недель» на подготовку к новой волне заболеваемости.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 55%. Инфекция за это время подтвердилась более чем у 15 млн жителей планеты. Показатель стал максимальным за весь период пандемии.

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом данный вариант реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

Ранее по теме: Голикова заявила о неизбежности подъема заболеваемости COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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