Роспотребнадзор назвал срок выявления штамма омикрон с помощью ПЦР-теста

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом данный вариант реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.