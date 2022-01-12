В Нур-Султане запретили массовые мероприятия и работу ночных клубов
Главный государственный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление, согласно которому ужесточаются ограничительные меры из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте акимата города.
Новым постановлением запрещается организация массовых мероприятий, как в помещении, так и на открытом воздухе, включая семейные и памятные. Также запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, кинотеатров, цирков, проведение коллективных мероприятий , в том числе религиозных на территории мечетей, церквей, соборов, синагог и др. Также запрещается работа ночных клубов, караоке и обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.
Согласно постановлению, на дистанционную форму работы переводятся не менее 80% административного персонала государственных органов, национальных компаний и предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19. До 31 января школьники также переводятся на дистанционное обучение.
«В столице выявлена циркуляция штамма «омикрон», неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации. Это способствует быстрому распространению более контагиозного штамма «омикрон» на территории города, что потребовало ужесточения ограничительных и карантинных мер», — приводят слова Бейсеновой в сообщении.