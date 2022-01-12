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Общество

В Нур-Султане запретили массовые мероприятия и работу ночных клубов

Ведомости

Главный государственный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление, согласно которому ужесточаются ограничительные меры из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте акимата города. 

Новым постановлением запрещается организация массовых мероприятий, как в помещении, так и на открытом воздухе, включая семейные и памятные. Также запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, кинотеатров, цирков, проведение коллективных мероприятий , в том числе религиозных на территории мечетей, церквей, соборов, синагог и др. Также запрещается работа ночных клубов, караоке и обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Согласно постановлению, на дистанционную форму работы переводятся не менее 80% административного персонала государственных органов, национальных компаний и предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19. До 31 января школьники также переводятся на дистанционное обучение. 

«В столице выявлена циркуляция штамма «омикрон», неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации. Это способствует быстрому распространению более контагиозного штамма «омикрон» на территории города, что потребовало ужесточения ограничительных и карантинных мер», — приводят слова Бейсеновой в сообщении.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных