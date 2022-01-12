В Нур-Султане запретили массовые мероприятия и работу ночных клубов

Новым постановлением запрещается организация массовых мероприятий, как в помещении, так и на открытом воздухе, включая семейные и памятные. Также запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, кинотеатров, цирков, проведение коллективных мероприятий , в том числе религиозных на территории мечетей, церквей, соборов, синагог и др. Также запрещается работа ночных клубов, караоке и обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.