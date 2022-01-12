Размер материнского капитала и выплат ветеранам вырастет на 8,4% с февраля
В России с 1 февраля 2022 г. на 8,4% проиндексируют ряд социальных выплат, включая материнский капитал и пособия ветеранам. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.
Индексация будет проведена по уровню фактической инфляции, который, как ожидается, составит 8,4% по итогам прошлого года. Она распространится также на пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.
Размер материнского капитала традиционно пересматривался с 1 января по уровню прогнозной инфляции. С нового года он индексируется по фактической инфляции с 1 февраля. Остальные выплаты индексируются, как и раньше, с 1 февраля.
«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524 500 руб., на второго ребенка — 693 100 руб., если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168 600 руб.», — приводит «РИА Новости» сообщение Минтруда.
Ранее в среду президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше уровня фактической инфляции. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в результате средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в России составит 18 984 руб. В текущем году на эти цели дополнительно потребуется выделить свыше 170 млрд руб. Решение затронет порядка 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии.