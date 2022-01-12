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Размер материнского капитала и выплат ветеранам вырастет на 8,4% с февраля

Ведомости

В России с 1 февраля 2022 г. на 8,4% проиндексируют ряд социальных выплат, включая материнский капитал и пособия ветеранам. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Индексация будет проведена по уровню фактической инфляции, который, как ожидается, составит 8,4% по итогам прошлого года. Она распространится также на пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Размер материнского капитала традиционно пересматривался с 1 января по уровню прогнозной инфляции. С нового года он индексируется по фактической инфляции с 1 февраля. Остальные выплаты индексируются, как и раньше, с 1 февраля.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524 500 руб., на второго ребенка — 693 100 руб., если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168 600 руб.», — приводит «РИА Новости» сообщение Минтруда.

Ранее в среду президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%, то есть выше уровня фактической инфляции. По словам главы Минтруда Антона Котякова, в результате средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в России составит 18 984 руб. В текущем году на эти цели дополнительно потребуется выделить свыше 170 млрд руб. Решение затронет порядка 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии.

Ранее по теме: Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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