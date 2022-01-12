Размер материнского капитала и выплат ветеранам вырастет на 8,4% с февраля

Индексация будет проведена по уровню фактической инфляции, который, как ожидается, составит 8,4% по итогам прошлого года. Она распространится также на пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.