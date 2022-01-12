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Общество

Власти Москвы допустили новые ограничения из-за омикрон-штамма

Ведомости

В Москве могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, решение будет приниматься исходя из числа заболевших новым штаммом.

«Мы безусловно будем прибегать к ним (новым ограничениям. — Ред.) в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал заммэра (цитата по «Интерфаксу»).

«Здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — добавил Ефимов.

Ранее сегодня директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доля омикрона среди зараженных коронавирусом в Москве на начало текущей недели достигала 30%.

Гинцбург уточнил, что вопрос о том, вытеснит ли омикрон дельту, прояснится в ближайшее время.

За последние сутки коронавирус выявили у 4008 жителей Москвы, а днем ранее — у 4635. Этот показатель стал рекордным с 12 ноября прошлого года. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 2 064 467 жителей столицы. Из них 1 896 693 выздоровели, 37 599 умерли.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 55%. Инфекция за это время подтвердилась более чем у 15 млн жителей планеты. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. На фоне быстрого распространения омикрона вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности роста заболеваемости коронавирусом в России.

Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом данный вариант реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

Ранее по теме: Собянин предупредил о значительном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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