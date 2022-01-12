Власти Москвы допустили новые ограничения из-за омикрон-штамма

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 55%. Инфекция за это время подтвердилась более чем у 15 млн жителей планеты. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. На фоне быстрого распространения омикрона вице-премьер Татьяна Голикова заявила о неизбежности роста заболеваемости коронавирусом в России.