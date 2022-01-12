Газета
Общество

В посольстве назвали причину смерти телеведущего Михаила Зеленского

Ведомости

Телеведущий канала «Россия 1» Михаил Зеленский, по предварительным данным, скончался от остановки сердца, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской республике).

Там уточнили, что врачи в Доминикане пытались спасти Зеленого, в том числе провести реанимацию, но не сумели.

О смерти Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Ему было 46 лет.

Михаил Зеленский родился в Москве 7 сентября 1975 г. В 1997-1999 гг. вел новостные программы на «Радио России – Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр». В 1999 г. начал вести дневные выпуски программы «Вести» на телеканале «Россия». В 2001 г. Зеленский начал вести программу «Вести-Москва», с 2006 г. работал на телеканале «Россия 24». С 2011 по 2013 г. вел передачу «Прямой эфир» на «России 1». В последние годы Зеленский работал на телеканале «Культура».

Ранее по теме: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных