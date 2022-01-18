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Общество

В Казахстане возбудили около 700 уголовных дел после беспорядков

Ведомости

В Казахстане возбудили 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям после массовых беспорядков в республике, сообщил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 — по актам терроризма, 15 — по убийствам, 6 дел — по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест», — заявил Саргазин ( цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что всего было рассмотрено 8354 административных дела — 3337 человек получили предупреждение, 1653 человека получили штраф, а 1002 лица пребывают под арестом. Генпрокуратура получила 1758 ходатайств о смягчении назначенного судом наказания — по ним освобождено уже 676 человек, а для 344 штраф заменен на предупреждение.

По данным начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, более 4500 человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, погибли 225 граждан, среди которых были и силовики, и мирные жители. Всего, по данным Генпрокуратуры, в погромах участвовали более 20 000 человек.

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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