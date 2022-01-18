ВОЗ ожидает полного пакета данных по «Спутнику V» в конце января
Полного пакета данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают в конце января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры организации.
«Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 г. Окончательные данные ожидаются в конце января», — сказали в ВОЗ.
29 декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что процесс признания «Спутника V» организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.
Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрили свыше 70 стран.