Роспотребнадзор сообщил о выявлении 1241 случая заражения омикроном в Москве

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай омикрона, из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», — говорится в сообщении ведомства.