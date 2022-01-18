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Общество

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 1241 случая заражения омикроном в Москве

Ведомости

В Москве выявили 1241 случай заражения вариантом коронавируса омикрон, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице. Из них почти 79% заболевших не покидали пределы столицы и ее области.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай омикрона, из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», — говорится в сообщении ведомства.

При этом наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 16%, ОАЭ – 11%, Доминикану – 9% и Египет – 1,4%. В Роспотребнадзоре отметили, что в возрастной структуре заболевших дети не зарегистрированы.

«Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение», — отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 января, в Москве за сутки выявили 8342 случая коронавируса — показатель превысил уровень в 8000 впервые с 18 июня. 821 пациент был госпитализирован с COVID-19 за сутки. На ИВЛ находятся 507 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных