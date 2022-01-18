Посла Белоруссии в России Семашко госпитализировали в Москве
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко госпитализирован в Москве, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусское посольство. По данным агентства, посол проходит обследование.
«Его состояние вполне удовлетворительное и никаких опасений не вызывает», — сказали Sputnik в посольстве Белоруссии в России.
Семашко стал послом республики в 2018 г., до этого он занимал должность первого вице-премьера Белоруссии и курировал вопросы энергетики страны.