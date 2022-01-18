Летевший из ОАЭ в США самолет экстренно сел в Пулково
Самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Самолет авиакомпании Emirates Boeing 777-300, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, в связи с внештатной ситуацией произвел посадку на запасном аэродроме в Пулково. Посадка благополучна», — сказал собеседник агентства.
Пассажиров высадили из самолета, из Дубая за ними прибудет запасной борт. В пресс-службе Пулково заявили об отсутствии пострадавших в результате инцидента.
Причиной посадки в аэропорту назвали техническую неисправность. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новостям», что произошло нарушение системы управления самолетом. По предварительным данным, на борту было 246 пассажиров.