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Летевший из ОАЭ в США самолет экстренно сел в Пулково

Ведомости

Самолет авиакомпании Emirates, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет авиакомпании Emirates Boeing 777-300, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, в связи с внештатной ситуацией произвел посадку на запасном аэродроме в Пулково. Посадка благополучна», — сказал собеседник агентства.

Пассажиров высадили из самолета, из Дубая за ними прибудет запасной борт. В пресс-службе Пулково заявили об отсутствии пострадавших в результате инцидента. 

Причиной посадки в аэропорту назвали техническую неисправность. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новостям», что произошло нарушение системы управления самолетом. По предварительным данным, на борту было 246 пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных