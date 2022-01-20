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Общественная палата предложит обнулить ставку по ипотеке для многодетных

Ведомости

Общественная палата предложила снизить ставку по ипотеке или жилищному кредиту для многодетных семей до 0% годовых, такую меру поддержали 60% российских родителей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ОП.

Общественная палата разработала предложения по поддержке семей с детьми на основе результатов опроса родителей, который прошел при помощи ВЦИОМа во всех регионах России. В опросе приняли участие 10 000 респондентов.

Зампредседателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова рассказала изданию, что в ближайшее время предложения направят вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также для улучшения жилищных условий семей предлагается бесплатно предоставлять жилье в собственность семьям с пятью и более детьми – такое предложение поддержали 42% респондентов. 40% опрошенных выступили за единовременные выплаты на покупку квартиры или дома для семей с детьми-инвалидами.  

«Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — добавила Зимова. Такую меру можно реализовать совместно с муниципалитетами или с Дом.РФ, отметила она.

Также Общественная палата предложила выплачивать пособия на каждого ребенка младше 18 лет в многодетных семьях, пособия на няню, ввести льготы на обучение и покупку билетов для детей из многодетных семей и ввести доплаты к пенсии многодетных родителей.

По льготной ипотечной программе «Молодая семья» россияне могут получить от государства субсидию в 30–35% стоимости жилья в новостройке, если супруги моложе 35 лет, а своего жилья нет либо оно не соответствует нормативам. По программе «Семейная ипотека» при рождении ребенка в период с 2018 по 2022 г. можно взять льготный кредит на покупку жилья под 6%. Также семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 г., могут получить 450 000 руб. на погашение части ипотечного кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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