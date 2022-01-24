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Общество

В Москве усилят проверки общественных мест на соблюдение антиковидных мер

Ведомости

Главное контрольное управление Москвы на фоне роста заболеваемости COVID-19 среди граждан усилит контроль за соблюдением предписанных Роспотребнадзором санитарных правил в общественных местах, заявил начальник ведомства Евгений Данчиков.

«Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — сказал он агентству ТАСС.

Также в Москве пройдут выборочные проверки компаний на соблюдение требования по переводу минимум 30% сотрудников, граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на удаленный режим работы. Указ о необходимости реализации данной меры мэр столицы Сергей Собянин подписал 18 января из-за роста заболеваемости COVID-19 ввиду распространения штамма коронавируса «омикрон». Требование действует до 1 апреля 2022 г.

Данчиков напомнил, что нарушение установленных антиковидных ограничений влечет административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. В частности, юрлицам может быть выписан штраф на сумму до 1 млн руб. или приостановка деятельности по решению суда.

Заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами в начале января на фоне распространения в мире южноафриканского штамма «омикрон». Сегодня суточный прирост зараженных четвертый раз подряд обновил исторический максимум, составив 65 109 случаев. При этом в Москве зарегистрировали максимальные за всю пандемию 19 509 инфицированных. Умер за сутки 71 житель столицы. В целом в городе коронавирус выявили почти у 2,2 млн человек, из которых свыше 1,9 млн выздоровели, 38 439 скончались. Уровень коллективного иммунитета в Москве по состоянию на 21 января оценивался в 66,6% при цели в 80%.

В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантах инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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