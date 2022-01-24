В Москве усилят проверки общественных мест на соблюдение антиковидных мер

Заболеваемость COVID-19 в России стала расти быстрыми темпами в начале января на фоне распространения в мире южноафриканского штамма «омикрон». Сегодня суточный прирост зараженных четвертый раз подряд обновил исторический максимум, составив 65 109 случаев. При этом в Москве зарегистрировали максимальные за всю пандемию 19 509 инфицированных. Умер за сутки 71 житель столицы. В целом в городе коронавирус выявили почти у 2,2 млн человек, из которых свыше 1,9 млн выздоровели, 38 439 скончались. Уровень коллективного иммунитета в Москве по состоянию на 21 января оценивался в 66,6% при цели в 80%.