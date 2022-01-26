Ученые назвали восемь эффективных препаратов от омикрона
Противовирусные препараты молнупиравир, нирматрелвир, ремдесивир, фавиравир, рибавирин, нафамостат, камостат и апротинин эффективны в лечении COVID-19 при заражении штаммом омикрон, сообщило издание Cell Research со ссылкой на исследование ученых из Германии и Великобритании.
В ходе исследования ученые заразили культуры клеток штаммами дельта и омикрон и проследили, насколько чувствительными они будут к противовирусным препаратам, рекомендованным для лечения COVID-19. Исследователи выяснили, что мутации омикрона не вызвали существенных изменений в лекарственной чувствительности вируса.
«Наше сравнение изолятов Омикрона и Дельта в различных клеточных моделях показывает, что вирусы Омикрона остаются чувствительными к широкому спектру препаратов против SARS-CoV-2 и препаратов-кандидатов с широким спектром механизмов действия», — говорится в статье. Ученые отметили, что омикрон не так эффективен в противодействии интерфероновой реакции клетки-хозяина, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение болезни.
В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы омикрона схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения омикроном — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.