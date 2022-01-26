Ученые назвали восемь эффективных препаратов от омикрона

В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы омикрона схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения омикроном — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.