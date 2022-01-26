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Ученые назвали восемь эффективных препаратов от омикрона

Ведомости

Противовирусные препараты молнупиравир, нирматрелвир, ремдесивир, фавиравир, рибавирин, нафамостат, камостат и апротинин эффективны в лечении COVID-19 при заражении штаммом омикрон, сообщило издание Cell Research со ссылкой на исследование ученых из Германии и Великобритании.

В ходе исследования ученые заразили культуры клеток штаммами дельта и омикрон и проследили, насколько чувствительными они будут к противовирусным препаратам, рекомендованным для лечения COVID-19. Исследователи выяснили, что мутации омикрона не вызвали существенных изменений в лекарственной чувствительности вируса.

«Наше сравнение изолятов Омикрона и Дельта в различных клеточных моделях показывает, что вирусы Омикрона остаются чувствительными к широкому спектру препаратов против SARS-CoV-2 и препаратов-кандидатов с широким спектром механизмов действия», — говорится в статье. Ученые отметили, что омикрон не так эффективен в противодействии интерфероновой реакции клетки-хозяина, что может объяснить, почему он вызывает менее тяжелое течение болезни.

В декабре министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что симптомы омикрона схожи с симптомами гриппа: это першение в горле, температура, мышечные боли и интоксикация. Лектор Королевского колледжа Лондона доктор Клэр Стивс сообщила, что самый распространенный симптом заражения омикроном — это головная боль. Среди других часто встречающихся проявлений заболевания доктор назвала также боль в горле и насморк. Она пояснила, что симптомы часто напоминают ОРВИ, поскольку омикрон-штамм более заразен по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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