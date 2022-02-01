Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города России

Самым дешевым городом России по стоимости жизни оказался Назрань (0,75) в республике Ингушетия. Низкая стоимость жизни также зафиксирована в других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. Согласно подсчетам Росстата, в самом дорогом городе — Анадыре — товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом — Назрани.