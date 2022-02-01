Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города России
Росстат назвал стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 г. Из 290 городов и поселков самые высокие цены пятый год подряд зафиксированы в Анадыре — административном центре Чукотского автономного округа. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% превышает среднее значение по России. Общий индекс составил 1,57 при при общероссийском значении 1.
Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% превышает среднее значение по России. Общий индекс составил 1,57 при при общероссийском значении 1.
Следом за Анадырем в рейтинге располагаются города и населенных пункты Камчатского края и Якутии, в том числе Магадан (1,34), Южно-Сахалинск (1,26), Хабаровск (1,26), Петропавловск-Камчатский (1,41) и Якутск (1,31). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов с индексом 1,28. Санкт-Петербург в свою очередь вошел лишь в четвертую десятку.
Самым дешевым городом России по стоимости жизни оказался Назрань (0,75) в республике Ингушетия. Низкая стоимость жизни также зафиксирована в других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. Согласно подсчетам Росстата, в самом дорогом городе — Анадыре — товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом — Назрани.
Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни (ИСЖ) в 2011 г. Как поясняли специалисты, в отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ), измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, ИСЖ позволяет обеспечить возможность определения места отдельных городов РФ по уровню цен набора товаров и услуг по сравнению с Россией в целом.