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Экономика

Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города России

Ведомости

Росстат назвал стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 г. Из 290 городов и поселков самые высокие цены пятый год подряд зафиксированы в Анадыре — административном центре Чукотского автономного округа. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% превышает среднее значение по России. Общий индекс составил 1,57 при при общероссийском значении 1.

Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57% превышает среднее значение по России. Общий индекс составил 1,57 при при общероссийском значении 1.

Следом за Анадырем в рейтинге располагаются города и населенных пункты Камчатского края и Якутии, в том числе Магадан (1,34), Южно-Сахалинск (1,26), Хабаровск (1,26), Петропавловск-Камчатский (1,41) и Якутск (1,31). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов с индексом 1,28. Санкт-Петербург в свою очередь вошел лишь в четвертую десятку.

Самым дешевым городом России по стоимости жизни оказался Назрань (0,75) в республике Ингушетия. Низкая стоимость жизни также зафиксирована в других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. Согласно подсчетам Росстата, в самом дорогом городе — Анадыре — товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом — Назрани.

Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни (ИСЖ) в 2011 г. Как поясняли специалисты, в отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ), измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, ИСЖ позволяет обеспечить возможность определения места отдельных городов РФ по уровню цен набора товаров и услуг по сравнению с Россией в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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