В Грузии отменят систему ковид-паспортов из-за их неэффективности

Как объяснила замглавы минздрава Тамара Габуния, новый штамм коронавируса заражает как вакцинированных, так и переболевших, в связи с чем и было принято решение. Она добавила, что введение ковид-паспортов было призвано стимулировать вакцинацию населения, однако эту цель мера не выполнила. По данным минздрава, уровень вакцинации в стране на сегодняшний день составляет 42,4%.