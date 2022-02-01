В Грузии отменят систему ковид-паспортов из-за их неэффективности
В Грузии отменят так называемые «зеленые паспорта» — специальные сертификаты для посещения общественных мест — спустя всего два месяца после их введения. Об этом журналистам заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе.
«С учетом быстрого темпа распространения "омикрона" и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики совет принял решение упразднить обязательство требовать «зеленый паспорт», — приводит слова Гибрадзе «Sputnik Грузия». По его словам, граждане, кому такой документ необходим для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.
Как объяснила замглавы минздрава Тамара Габуния, новый штамм коронавируса заражает как вакцинированных, так и переболевших, в связи с чем и было принято решение. Она добавила, что введение ковид-паспортов было призвано стимулировать вакцинацию населения, однако эту цель мера не выполнила. По данным минздрава, уровень вакцинации в стране на сегодняшний день составляет 42,4%.
Решение было принято на фоне очередного антирекорда заболеваемости COVID-19 в Грузии. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 24 201 случай заражения инфекцией. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 1,2 млн, летальных исходов — 15 016 (включая 36 за последние сутки).
«Зеленые паспорта» начали действовать в Грузии 1 декабря прошлого года. Их обладателями могли стать граждане страны старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. Такой электронный документ также могли получить переболевшие коронавирусом, но без права выезда за рубеж, и прибывающие в страну туристы.
Обладателям такого документа разрешается свободно посещать гостиницы, заведения общепита, кинотеатры, театры, концертные залы, развлекательные заведения, казино, спа- и фитнес-центры, а также горнолыжные курорты.