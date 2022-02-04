Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва лидирует среди всех регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом жителей. Сегодняшний показатель составил 25 019 новых случаев. При этом максимум за все время пандемии был зафиксирован 3 февраля — 26 904 случая. Также за последние сутки в столице госпитализировали 1646 инфицированных, 79 заболевших скончались. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили у 2,45 млн москвичей, из которых более 2 млн выздоровели, 39 271 умер.