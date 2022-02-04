Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась, суточный прирост зараженных замедлился, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин во время посещения ковидного стационара ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и строящегося при больнице комплекса «скорой помощи».
«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25 000 — 26 000, и такого роста, как на прошлой неделе, нет», — сказал он (цитата по ТАСС).
Однако текущие показатели суточного прироста все еще являются «запредельными», отметил глава столицы. Он добавил, что на сегодняшний день в регионе развернуто около 15 800 коек для пациентов с COVID-19.
Два дня назад Собянин допустил выход Москвы на плато по динамике суточного прироста заражений коронавирусом. На предыдущей неделе ситуация была сложной, отметил мэр. Так, количество заболевших выросло почти на 70%, госпитализаций — на 40%.
Москва лидирует среди всех регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом жителей. Сегодняшний показатель составил 25 019 новых случаев. При этом максимум за все время пандемии был зафиксирован 3 февраля — 26 904 случая. Также за последние сутки в столице госпитализировали 1646 инфицированных, 79 заболевших скончались. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили у 2,45 млн москвичей, из которых более 2 млн выздоровели, 39 271 умер.