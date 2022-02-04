Газета
Общество

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась, суточный прирост зараженных замедлился, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин во время посещения ковидного стационара ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и строящегося при больнице комплекса «скорой помощи».

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25 000 — 26 000, и такого роста, как на прошлой неделе, нет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Однако текущие показатели суточного прироста все еще являются «запредельными», отметил глава столицы. Он добавил, что на сегодняшний день в регионе развернуто около 15 800 коек для пациентов с COVID-19.

Два дня назад Собянин допустил выход Москвы на плато по динамике суточного прироста заражений коронавирусом. На предыдущей неделе ситуация была сложной, отметил мэр. Так, количество заболевших выросло почти на 70%, госпитализаций — на 40%.

Москва лидирует среди всех регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом жителей. Сегодняшний показатель составил 25 019 новых случаев. При этом максимум за все время пандемии был зафиксирован 3 февраля — 26 904 случая. Также за последние сутки в столице госпитализировали 1646 инфицированных, 79 заболевших скончались. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили у 2,45 млн москвичей, из которых более 2 млн выздоровели, 39 271 умер.

Ранее по теме: Собянин допустил выход Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных