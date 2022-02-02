Собянин допустил выход Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Москва лидирует среди всех регионов России по суточному приросту жителей с COVID-19. Сегодняшний показатель составил 23 784 новых случая. При этом максимум за все время пандемии был зафиксирован 27 января — 26 586 случаев. Также за последние сутки госпитализировали 1617 инфицированных, 78 заболевших скончались. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили у 2,4 млн москвичей, из которых почти 2 млн выздоровели, 39 116 умерли.