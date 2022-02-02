Собянин допустил выход Москвы на плато по заболеваемости COVID-19
Есть вероятность, что на этой неделе Москва выйдет на плато по динамике заболеваемости COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, мы выходим на плато. Посмотрим, конечно», — сказал глава столицы.
Он отметил, что делать выводы пока преждевременно, но уже примерно понятно, какие показатели заболеваемости будут завтра. Власти продолжат наблюдать за развитием событий. «Есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться», — резюмировал Собянин.
При этом мэр рассказал, что за прошедшую неделю ситуация с COVID-19 в столице была сложной: количество заболевших выросло почти на 70%, госпитализаций — на 40%. В связи с этим число резервных коек для пациентов с коронавирусом увеличили еще на 5000 штук.
Москва лидирует среди всех регионов России по суточному приросту жителей с COVID-19. Сегодняшний показатель составил 23 784 новых случая. При этом максимум за все время пандемии был зафиксирован 27 января — 26 586 случаев. Также за последние сутки госпитализировали 1617 инфицированных, 78 заболевших скончались. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили у 2,4 млн москвичей, из которых почти 2 млн выздоровели, 39 116 умерли.
Заболеваемость COVID-19 в России стала расти после новогодних праздников на фоне распространения нового южноафриканского штамма «омикрон». Он содержит 32 мутации — больше, чем все остальные варианты инфекции, — и за счет этого заразнее, хоть и реже вызывает тяжелое течение COVID-19. Суточный прирост зараженных в России обновляет рекорд ежедневно с 21 января. Сегодня выявили 141 883 новых заболевших, 678 граждан с COVID-19 умерли.