В Полтаве демонтировали памятник Суворову как «элемент советской агитации»

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним «коммунистический режим» 1917-1991 гг. на Украине был признан преступным, а коммунистическая символика и пропаганда попали под запрет. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также демонтаж памятников и других культурных объектов.