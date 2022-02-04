В Полтаве демонтировали памятник Суворову как «элемент советской агитации»
В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову как один из элементов «советской пропаганды и агитации», сообщает издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя Института национальной памяти Украины Олега Пустовгара.
Пустовгар заявил, что памятник не представляет собой культурной и исторической ценности, поскольку изготовлен в 1974 г. советским скульптором-любителем. «Указанный памятник был одним из элементов советской агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости», — добавил Пустовгар.
Глава Института национальной памяти Антон Дробович в свою очередь добавил, что установка памятника Суворову, который признан выдающимся полководцем современной России, фактически является актом возвеличивания «государства-агрессора», поэтому его следует немедленно демонтировать. Ранее памятник находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Оттуда его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации — филиал Национального военно-исторического музея.
В 2018 г. минобороны Украины предложило правительству запретить на территории страны использование имени Суворова, так как, по мнению идеологов ведомства, это «отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания». В 1992 г. Киевское суворовское военное училище также переименовали в Киевский военный лицей.
В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним «коммунистический режим» 1917-1991 гг. на Украине был признан преступным, а коммунистическая символика и пропаганда попали под запрет. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также демонтаж памятников и других культурных объектов.
Александр Суворов (1730-1800) — один из самых знаменитых полководцев, генералиссимус русской армии. Он участвовал в русско-турецкой войне 1787-1792 гг., в ходе которой взял считавшуюся неприступной крепость Измаил, а также в Итальянском и Швейцарском походах в 1799 г. Будучи полководцем, Суворов не проиграл ни одного военного сражения и стал кавалером всех российских орденов своего времени.