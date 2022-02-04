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В Полтаве демонтировали памятник Суворову как «элемент советской агитации»

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В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову как один из элементов «советской пропаганды и агитации», сообщает издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя Института национальной памяти Украины Олега Пустовгара.

Пустовгар заявил, что памятник не представляет собой культурной и исторической ценности, поскольку изготовлен в 1974 г. советским скульптором-любителем. «Указанный памятник был одним из элементов советской агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости», — добавил Пустовгар.

Глава Института национальной памяти Антон Дробович в свою очередь добавил, что установка памятника Суворову, который признан выдающимся полководцем современной России, фактически является актом возвеличивания «государства-агрессора», поэтому его следует немедленно демонтировать. Ранее памятник находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Оттуда его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации — филиал Национального военно-исторического музея.

В 2018 г. минобороны Украины предложило правительству запретить на территории страны использование имени Суворова, так как, по мнению идеологов ведомства, это «отрицательно скажется на развитии патриотизма и национального самосознания». В 1992 г. Киевское суворовское военное училище также переименовали в Киевский военный лицей.

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В соответствии с ним «коммунистический режим» 1917-1991 гг. на Украине был признан преступным, а коммунистическая символика и пропаганда попали под запрет. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также демонтаж памятников и других культурных объектов.

Александр Суворов (1730-1800) — один из самых знаменитых полководцев, генералиссимус русской армии. Он участвовал в русско-турецкой войне 1787-1792 гг., в ходе которой взял считавшуюся неприступной крепость Измаил, а также в Итальянском и Швейцарском походах в 1799 г. Будучи полководцем, Суворов не проиграл ни одного военного сражения и стал кавалером всех российских орденов своего времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных