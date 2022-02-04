МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность руководства организации Минэнерго

При этом агентство приводит слова официального представителя МВД Ирины Волк о задержании исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала Волк, не уточнив имени задержанного и названия организации.