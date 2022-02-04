МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность руководства организации Минэнерго
Сотрудники МВД и ФСБ вместе с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго пресекли преступную деятельность лиц из руководства «Федеральной энергосервисной компании» («ФЭСКО»), подведомственной Минэнерго, сообщает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с полученными сведениями, в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП «ФЭСКО» были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях. Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия», — говорится в сообщении Минэнерго.
По данным источника ТАСС, cотрудники правоохранительных органов задержали в Москве генерального директора «Федеральной энергосервисной компании» Николая Мягких.
При этом агентство приводит слова официального представителя МВД Ирины Волк о задержании исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала Волк, не уточнив имени задержанного и названия организации.
Согласно ее словам, сумма ущерба от преступной деятельности задержанного превышает 25 млн руб.