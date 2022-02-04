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МВД и ФСБ пресекли преступную деятельность руководства организации Минэнерго

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Сотрудники МВД и ФСБ вместе с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго пресекли преступную деятельность лиц из руководства «Федеральной энергосервисной компании» («ФЭСКО»), подведомственной Минэнерго, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с полученными сведениями, в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП «ФЭСКО» были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях. Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия», — говорится в сообщении Минэнерго.

По данным источника ТАСС, cотрудники правоохранительных органов задержали в Москве генерального директора «Федеральной энергосервисной компании» Николая Мягких.

При этом агентство приводит слова официального представителя МВД Ирины Волк о задержании исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России задержан исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала Волк, не уточнив имени задержанного и названия организации.

Согласно ее словам, сумма ущерба от преступной деятельности задержанного превышает 25 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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