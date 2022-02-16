Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником лайт»

Посетить страну можно будет по программе «Пхукетская песочница». Она предполагает недельное нахождение туристов в пределах определенных территорий. Сперва программа распространялась на Пхукет, с 1 февраля к нему присоединись новые районы — Бангламунг, Сирача, острова Чанг, Сичанг, Паттайя, Краби, Пханган и другие. Чтобы воспользоваться программой, туристу необходимо забронировать гостиницу из списка одобренных, оплатить два ПЦР-теста, а также предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.