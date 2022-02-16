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Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником лайт»

Ведомости

Россияне, привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт», смогут посещать Таиланд без прохождения карантина, передает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо.

Посетить страну можно будет по программе «Пхукетская песочница». Она предполагает недельное нахождение туристов в пределах определенных территорий. Сперва программа распространялась на Пхукет, с 1 февраля к нему присоединись новые районы — Бангламунг, Сирача, острова Чанг, Сичанг, Паттайя, Краби, Пханган и другие. Чтобы воспользоваться программой, туристу необходимо забронировать гостиницу из списка одобренных, оплатить два ПЦР-теста, а также предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.

Как сообщила представитель МИД, российским туристам, привитым «Спутником лайт», по приезде в Таиланд необходимо зарегистрироваться через систему Thailand Pass, чтобы воспользоваться программой. Информация о включении «Спутника лайт» в список разрешенных для въезда вакцин есть на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда.

В начале февраля посол России в королевстве Евгений Томихин сообщил , что российское дипведомство обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат «Спутник лайт» в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.

С 1 сентября 2021 г. власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница». С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных