Таиланд отменил карантин для привитых «Спутником лайт»
Россияне, привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт», смогут посещать Таиланд без прохождения карантина, передает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо.
Посетить страну можно будет по программе «Пхукетская песочница». Она предполагает недельное нахождение туристов в пределах определенных территорий. Сперва программа распространялась на Пхукет, с 1 февраля к нему присоединись новые районы — Бангламунг, Сирача, острова Чанг, Сичанг, Паттайя, Краби, Пханган и другие. Чтобы воспользоваться программой, туристу необходимо забронировать гостиницу из списка одобренных, оплатить два ПЦР-теста, а также предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.
Как сообщила представитель МИД, российским туристам, привитым «Спутником лайт», по приезде в Таиланд необходимо зарегистрироваться через систему Thailand Pass, чтобы воспользоваться программой. Информация о включении «Спутника лайт» в список разрешенных для въезда вакцин есть на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда.
В начале февраля посол России в королевстве Евгений Томихин сообщил , что российское дипведомство обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат «Спутник лайт» в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.
С 1 сентября 2021 г. власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, привитым «Спутником V», по туристической программе «Пхукетская песочница». С 1 ноября было введено требование регистрироваться в системе Thailand Pass, чтобы получить QR-код для въезда в страну по одной из трех схем: Test and Go, «Пхукетская песочница» и карантин.