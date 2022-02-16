Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока

Бангкок — это английское название столицы, в то время как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — тайское название, которое переводится как «город ангелов, великий город». Полное название города состоит из 168 символов и заключено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире географическое название. В ноябре 2001 г. Королевский ученый совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.