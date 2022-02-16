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Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока

Ведомости

Королевский ученый совет Таиланда решил сменить официальное название столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного органа. 

Бангкок — это английское название столицы, в то время как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — тайское название, которое переводится как «город ангелов, великий город». Полное название города состоит из 168 символов и заключено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире географическое название. В ноябре 2001 г. Королевский ученый совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.

Накануне кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет заключен в скобки, уточняет агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных