Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока
Королевский ученый совет Таиланда решил сменить официальное название столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственного органа.
Бангкок — это английское название столицы, в то время как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — тайское название, которое переводится как «город ангелов, великий город». Полное название города состоит из 168 символов и заключено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире географическое название. В ноябре 2001 г. Королевский ученый совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.
Накануне кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Если Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет заключен в скобки, уточняет агентство.