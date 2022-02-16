Бывшего прокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взяточничестве

Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 г. В прокуратуре ранее сообщили, что Фалилеев ушел с поста по собственному желанию на пенсию по выслуге лет. До 2015 г. он был прокурором Забайкальского края.