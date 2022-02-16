Бывшего прокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взяточничестве
Правоохранители задержали бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева 16 февраля по подозрению в получении взяток, сообщило местное издание ngs.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники ТАСС и «Коммерсанта».
«Задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок», — рассказал собеседник ngs.ru.
По данным «РБК.Новосибирск», дело Фалилеева связано с уголовными делами, в которых фигурирует бывший член совета директоров АО «Завод «Экран» и ОАО «Винап» Олег Яровой, экс-руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина, экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и руководитель ООО «ГУМ» Дмитрий Куклин. Собеседник ТАСС добавил, что вместе с Фалилеевым задержали его бывшего заместителя Андрея Турбина.
Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 г. В прокуратуре ранее сообщили, что Фалилеев ушел с поста по собственному желанию на пенсию по выслуге лет. До 2015 г. он был прокурором Забайкальского края.