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Бывшего прокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взяточничестве

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Правоохранители задержали бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева 16 февраля по подозрению в получении взяток, сообщило местное издание ngs.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники ТАСС и «Коммерсанта».

«Задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок», — рассказал собеседник ngs.ru.

По данным «РБК.Новосибирск», дело Фалилеева связано с уголовными делами, в которых фигурирует бывший член совета директоров АО «Завод «Экран» и ОАО «Винап» Олег Яровой, экс-руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина, экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец и руководитель ООО «ГУМ» Дмитрий Куклин. Собеседник ТАСС добавил, что вместе с Фалилеевым задержали его бывшего заместителя Андрея Турбина.

Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 г. В прокуратуре ранее сообщили, что Фалилеев ушел с поста по собственному желанию на пенсию по выслуге лет. До 2015 г. он был прокурором Забайкальского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных