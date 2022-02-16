СК завел дело после обнаружения массовых захоронений в Донбассе

В августе 2021 г. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ «Экоцид» по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. В ведомстве объяснили это тем, что из-за строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 г. прекратилась подача днепровской воды по каналу, что привело к истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш.