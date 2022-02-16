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СК завел дело после обнаружения массовых захоронений в Донбассе

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения стихийных массовых захоронений в Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.

В частности, в 2021 г. недалеко от Луганска обнаружили пять стихийных массовых захоронений, из которых были эксгумированы останки не менее 295 человек.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», — отметили в СК.

В августе 2021 г. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ «Экоцид» по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. В ведомстве объяснили это тем, что из-за строительства дамбы на территории Херсонской области в апреле 2014 г. прекратилась подача днепровской воды по каналу, что привело к истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных