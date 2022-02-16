Мурашко назвал долю детей среди заболевших COVID-19
Дети составляют около 17% от общего числа заболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
По его словам, почти 98% детей с коронавирусом в России лечатся амбулаторно, в больницах находятся 10 233 ребенка.
В целом число госпитализированных с коронавирусом за последнюю неделю возросло на 11%, отметил министр. По его словам, в больницах медицинскую помощь получают порядка 194 000 пациентов с коронавирусом. Медпомощь в поликлиниках получают порядка 92,5% пациентов с коронавирусом, добавил Мурашко.
Темпы роста заболеваемости в России снижаются, отметил глава Минздрава. «Мы действительно видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах», — сказал он.
За последние сутки в России зарегистрировали 179 284 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вырос после трех дней снижения. Умерли за сутки 748 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 14 659 880 случаев болезни. 11 643 393 пациента выздоровели от COVID-19, 342 383 – скончались.
Высокий суточный прирост наблюдается в Москве (11 262 новых заболевших), Санкт-Петербурге – 17 151 случай, Красноярском крае – 7193, Новосибирской области – 5428, Пермском крае – 5203, Челябинской области – 5159 случаев.
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1 до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад формально потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.