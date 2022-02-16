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Общество

В Петербурге снимут ограничения на плановую медпомощь и медосмотры с 21 февраля

Ведомости

В Санкт-Петербурге с 21 февраля снимут запрет на проведение медицинских осмотров, диспансеризацию и оказание плановой медпомощи, говорится в постановлении главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. 

«Снять с 21 февраля 2022 г. запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях», — следует из постановления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день есть все основания для снятия ограничений — темпы роста заболеваемости коронавирусом в городе начали стабилизироваться, показатель снизился на 4% на шестой неделе по сравнению с предыдущей. 

Запрет на профилактические медосмотры, диспансеризацию детей и взрослых и плановую амбулаторную медпомощь взрослым был введен в городе 21 января. Такая мера была принята из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон».

15 февраля первый заместитель председателя комитета здравоохранения Петербурга Андрей Сарана заявил, что в городе полностью вакцинированы 3,14 млн человек, включая более 2400 детей. Однако часть привитых и переболевших теряют иммунитет из-за истечения сроков действия антител. Речь идет о 800 000 жителей, при этом ревакцинацию прошли только 240 000 горожан. 

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, за последние сутки был зафиксирован 17 131 случай заражения коронавирусом, накануне было 7 091. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, потому что переболевшие COVID-19 и привившиеся от него более полугода назад потеряли иммунитет. Прививки первым компонентом вакцины сделали 85,9 млн россиян, а полностью привились 81,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных