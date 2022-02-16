В Петербурге снимут ограничения на плановую медпомощь и медосмотры с 21 февраля

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, за последние сутки был зафиксирован 17 131 случай заражения коронавирусом, накануне было 7 091. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы.