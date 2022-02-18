Почти 80% переболевших COVID-19 столкнулись с постковидным синдромом

Социологи отметили, что 64% проходивших реабилитацию проконсультировались с врачом, 21% искали совета в интернете и еще столько же – у родственников и друзей. 10% опрошенных получали информацию из СМИ. В исследовании говорится, что 61% респондентов уверены, что при появлении постковидного синдрома нужно специальное обследование и консультация врача. 19% опрошенных считают, что лекарства и витамины ускорят восстановление организма, а 11% заявили, что симптомы пройдут сами.