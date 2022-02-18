Почти 80% переболевших COVID-19 столкнулись с постковидным синдромом
79% россиян, которые переболели COVID-19, после болезни столкнулись с постковидным синдромом, чаще всего он проявлялся в виде нарушения вкусов и запахов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 80 регионов России.
У 49% россиян после коронавируса было длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов. 38% испытывали «общую слабость», у 29% появилась одышка при физнагрузках. У 19% опрошенных после болезни началась бессонница, у 17% — депрессия, у 16% — тревожность, у 7% — аллергия. 22% респондентов рассказали о других симптомах, среди которых ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель и выпадение волос.
При этом 80% перенесших COVID-19 не стали проходить реабилитацию после болезни. Из тех, кто занялся своим здоровьем, 64% принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% делали дыхательную гимнастику, 41% занимались физкультурой, в том числе лечебной. 21% опрошенных прошли медосмотр.
Социологи отметили, что 64% проходивших реабилитацию проконсультировались с врачом, 21% искали совета в интернете и еще столько же – у родственников и друзей. 10% опрошенных получали информацию из СМИ. В исследовании говорится, что 61% респондентов уверены, что при появлении постковидного синдрома нужно специальное обследование и консультация врача. 19% опрошенных считают, что лекарства и витамины ускорят восстановление организма, а 11% заявили, что симптомы пройдут сами.
По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, постковидный синдром появляется почти у 50% взрослых, а его проявления могут сохраняться минимум год. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова Аркадий Вёрткин отметил, что при коронавирусе в организме нарушаются процессы метаболизма и развивается гипоксия, от которой страдают центральная нервная система, миокард, сосуды, почки и другие органы.