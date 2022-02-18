Комик Мирзализаде попросил суд сократить срок запрета на въезд в Россию до года

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД с требованием признать незаконным решение ведомства о запрете ему въезда в Россию на 14 лет и сократить его до года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.