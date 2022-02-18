Комик Мирзализаде попросил суд сократить срок запрета на въезд в Россию до года
Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД с требованием признать незаконным решение ведомства о запрете ему въезда в Россию на 14 лет и сократить его до года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.
В конце августа комику, который является гражданином Белоруссии, был пожизненно запрещен въезд в страну из-за шутки, в октябре по его жалобе Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД изменить срок на «разумный», в итоге пожизненный срок заменили на запрет на въезд до 2035 года.
«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение», — подчеркнул Бадамшин. Адвокат также заявил, что решение МВД противоречит предыдущему постановлению Замоскворецкого районного суда Москвы, которое обязало ведомство установить разумные сроки нежелательности пребывания Мирзализаде в России.
В июле 2021 г. прокуратура возбудила административно дело в отношении комика из-за шутки на импровизационном юмористическом шоу «Разгоны» на Youtube про матрас в съемной квартире. Сам Мирзализаде в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его «неправильно поняли».
После того как шутка вызвала возмущение в соцсетях, прокуратура Москвы возбудила административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Прокуратура утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских.
9 августа Таганский суд Москвы присудил Мирзализаде 10 суток административного ареста. В том же месяце МВД приняло решение о пожизненной нежелательности его пребывания в России.