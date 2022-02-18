Газета
Общество

Комик Мирзализаде попросил суд сократить срок запрета на въезд в Россию до года

Ведомости

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД с требованием признать незаконным решение ведомства о запрете ему въезда в Россию на 14 лет и сократить его до года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

В конце августа комику, который является гражданином Белоруссии, был пожизненно запрещен въезд в страну из-за шутки, в октябре по его жалобе Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД изменить срок на «разумный», в итоге пожизненный срок заменили на запрет на въезд до 2035 года.

«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение», — подчеркнул Бадамшин. Адвокат также заявил, что решение МВД противоречит предыдущему постановлению Замоскворецкого районного суда Москвы, которое обязало ведомство установить разумные сроки нежелательности пребывания Мирзализаде в России.

В июле 2021 г. прокуратура возбудила административно дело в отношении комика из-за шутки на импровизационном юмористическом шоу «Разгоны» на Youtube про матрас в съемной квартире. Сам Мирзализаде в суде заявил, что вину не признает, но извиняется перед людьми, которые его «неправильно поняли». 

После того как шутка вызвала возмущение в соцсетях, прокуратура Москвы возбудила административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Прокуратура утверждает, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских.

9 августа Таганский суд Москвы присудил Мирзализаде 10 суток административного ареста. В том же месяце МВД приняло решение о пожизненной нежелательности его пребывания в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных