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В России за сутки выявили 58 675 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 58 675 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. С начала марта показатель не превышает отметку в 100 000 случаев. За сутки скончались от COVID-19 645 человек.

За весь период пандемии в России выявили 17 140 069 случаев болезни. 14 895 083 пациента выздоровели от COVID-19, 358 246 – скончались.

В Москве за сутки выявили 1292 новых заболевших – показатель не превышает уровень в 2000 случаев четвертый день подряд. 197 пациентов было госпитализировано за сутки с COVID-19, 59 человек скончались.

Высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Башкортостане – 3009 случаев, Санкт-Петербурге – 2642, Свердловской области – 2555, Самарской области – 2205, Нижегородской и Челябинской областях – по 2011 случаев.

По данным оперштаба на 4 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 90 млн россиян, а полностью привились 84,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных