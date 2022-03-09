В России за сутки выявили 58 675 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 58 675 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. С начала марта показатель не превышает отметку в 100 000 случаев. За сутки скончались от COVID-19 645 человек.
За весь период пандемии в России выявили 17 140 069 случаев болезни. 14 895 083 пациента выздоровели от COVID-19, 358 246 – скончались.
В Москве за сутки выявили 1292 новых заболевших – показатель не превышает уровень в 2000 случаев четвертый день подряд. 197 пациентов было госпитализировано за сутки с COVID-19, 59 человек скончались.
Высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Башкортостане – 3009 случаев, Санкт-Петербурге – 2642, Свердловской области – 2555, Самарской области – 2205, Нижегородской и Челябинской областях – по 2011 случаев.
По данным оперштаба на 4 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56%. Прививки первым компонентом вакцины сделали почти 90 млн россиян, а полностью привились 84,1 млн человек.