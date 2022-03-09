В России появится единый реестр физлиц-иноагентов

«Закон Димы Яковлева», или Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2012 г. Он предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван по имени двухлетнего мальчика из России Дмитрия Яковлева, который погиб в 2008 г. в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.