В России появится единый реестр физлиц-иноагентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду одобрил поправку в так называемый «Закон Димы Яковлева», согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Поправка предполагает, что Минюст будет вести единый реестр сведений о сотрудниках или членах организаций, объявленных иностранными агентами, а также учредителях, руководителях и сотрудниках иностранных СМИ, которые также выполняют эту функцию. Помимо этого в реестр могут попасть лица, которые занимаются политической деятельностью и получают имущество или денежные средства от иностранных агентов.
В соответствии с положениями поправки, предвыборные агитационные материалы, где упоминаются иноагенты или их высказывания, должны будут сопровождаться плашкой, информирующей об этом статусе. Если во время предвыборной компании политическая партия выдвинет кандидата-иноагента, то она должна будет указывать этот факт в своей агитационной программе.
«Закон Димы Яковлева», или Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2012 г. Он предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван по имени двухлетнего мальчика из России Дмитрия Яковлева, который погиб в 2008 г. в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.
Помимо этого закон предполагает возможность введения персональных санкций в отношении иностранцев, совершивших преступления против россиян или вынесших несправедливые приговоры гражданам. В списке предусмотренных санкций также значится запрет на въезд в Россию и сделки с собственностью, а также арест финансовых активов.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.